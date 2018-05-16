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"السيسي" لحضور مؤتمر الشباب: "أنا قاعد معاكم علشان أفضفض"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:45 م
السيسي لحضور مؤتمر الشباب: أنا قاعد معاكم علشان أفضفض
عبد الفتاح السيسي
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رقية جمال
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبًا الحاضرين بالمؤتمر الوطني للشباب: "أنا قاعد معاكم علشان أفضفض مش علشان أجاوب على أسئلة"، مما دفع إحدى الحاضرين للمؤتمر للتعقيب: "إحنا بنحبك قوي".

وعقب الرئيس، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء،: "وأنا بحبكم كلكم".

يذكر أن رئاسة الجمهورية أعلنت عن مبادرة "اسأل الرئيس" وفتح الباب لتلقى أسئلة المواطنين والشباب من يوم الأحد الماضى حتى نهاية أمس الثلاثاء وهذه المبادرة أطلقتها مؤسسة الرئاسة لفتح قناة تواصل مباشرة بين المواطنين والرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب. 
المزيد عن: مؤتمر الشباب عبد الفتاح السيسي المؤتمر للشباب أخبار مصر
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