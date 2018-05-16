"السيسي" لحضور مؤتمر الشباب: "أنا قاعد معاكم علشان أفضفض"

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، مخاطبًا الحاضرين بالمؤتمر الوطني للشباب: "أنا قاعد معاكم علشان أفضفض مش علشان أجاوب على أسئلة"، مما دفع إحدى الحاضرين للمؤتمر للتعقيب: "إحنا بنحبك قوي".





وعقب الرئيس، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء،: "وأنا بحبكم كلكم".



