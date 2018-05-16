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"السيسي": "بمشي كل يوم الساعة 5 الصبح وبدعي ربنا يبعتلي 5 آبار زي ظهر"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:45 م
السيسي: بمشي كل يوم الساعة 5 الصبح وبدعي ربنا يبعتلي 5 آبار زي ظهر
عبد الفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إنه لم يجيب فقط على أسئلة المواطنين، في جلسة "اسأل الرئيس"، متابعًا: "أنا بفضفض معاكوا في جلسة دردشة".

وأضاف "السيسي"، خلال مشاركته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مساء اليوم الأربعاء،: "بمشي الساعة 5 الصبح كل يوم وأقول يا رب ابعتلي 5 آبار زي ظهر"، مستطردًا: "أنا صادق في كل كلمة بقولهالكوا".

ويشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مساء اليوم الأربعاء.
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