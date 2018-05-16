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الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:45 م
الاتحاد الإنجليزي يعاقب تشيلسي
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الفجر الرياضي
 

وقع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عقوبة على فريق تشيلسي بعد واقعة لاعبيه المثيرة في مباراة هيديرسفيلد بالدوري يوم 9 مايو الماضي.


وأكدت شبكة سكاي سبورت الإنجليزية، على أن الاتحاد الإنجليزي قرر تغريم نادي تشيلسي 20 ألف جنيه إسترليني بعد إتهامه بعدم السيطرة على لاعبيه في لقاء هيديرسفيلد.


واشارت سكاي إلي أن سيزار أزبيليكويتا ولاعب الوسط سيسك فابريجاس والمدافع أنطونيو روديغر، هما أبطال الواقعة المثيرة بسبب الاحتجاجات.


وجاء في بيان للاتحاد الإنجليزي: لقد تم تغريم تشيلسي 20 ألف جنيه إسترليني بعد قبوله تهمة عدم السيطرة على لاعبيه بالواقعة التي حدثت بنصف الشوط خلال المباراة أمام هيدرسفيلد تاون يوم الأربعاء 9 مايو.

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