ماذا قال عن غرق التجمع؟.. ننشر تصريحات السيسي في جلسة "اسأل الرئيس" بمؤتمر الشباب

عدد من الملفات شكلت حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس" بالمؤتمر الوطنى الخامس للشباب، والتى بعنوان: "رؤية شبابية للدولة المصرية للسنوات الأربعة القادمة".

اقتراب الانتهاء من البنية الأساسية الحقيقية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تم الاقتراب من الانتهاء من البنية الأساسية الحقيقية المتطورة للدولة، سواء للطاقة من "كهرباء وغاز"، وشبكة الطرق، والمشروعات القومية مثل المليون ونصف المليون فدان، وكذلك بنية أساسية قوية فى التشريعات.

الانتهاء من المليون ونصف فدان

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الجلسة الثانية بالمؤتمر الوطنى الخامس للشباب إنه يتمنى الانتهاء من المليون ونصف المليون فدان خلال هذا العام، للدخول فى المليون فدان الأخرى.

بشاير الخير

وأوضح الرئيس السيسى، أنه بنهاية يونيو المقبل، سيتم الانتهاء من مشروع "بشاير الخير 2" وبنهاية العام سيتم الانتهاء من "بشاير الخير 3"، وتابع: "وإحنا شغالين فى برنامج بيستهدف 200 ألف للمناطق الخطرة.. وده ملهوش علاقة بالإسكان الاجتماعى".

"كله هيتحاسب"

وأشار إلى أن المواطنين عندما تواجههم أزمات يشعرون بالفزع، وتابع مازحا: "الحق التجمع غرق، يا جماعة دا الكلام ده حصل فى استراليا وتركيا والأردن وشفتوه فى التليفزيون لأن دى ظروف استثنائية"، مستكملا: "أنا بعترف أن البنية الأساسية فى التجمع فيها قصور، بس القصور فى الدولة كلها.. وأى حد تانى بيتكلم علينا فى القنوات التيفزيونية بره والله كله هيتحاسب.. اللى بيضحك على الناس واللى بيخدع الناس واللى بيحطم أمال الناس كله هيتحاسب".

وانطلقت فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس للشباب بالقاهرة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار رجال الدولة.

ويشارك فى المؤتمر الوطنى الخامس للشباب اليوم الأربعاء، 1500 شاب وفتاة من أنحاء مصر بمحافظاتها المختلفة، إضافة إلى مجموعة من الخبراء والمسئولين.