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وزارة الصناعة تقيم جلسة عمل لمتابعة إنجاز المناطق الصناعية بولاية جندوبة (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:44 م
وزارة الصناعة تقيم جلسة عمل لمتابعة إنجاز المناطق الصناعية بولاية جندوبة (صور)
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مروى الجلاصي
 



انعقدت بمقر وزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، جلسة عمل خصصت لمتابعة إنجاز المناطق الصناعية بولاية جندوبة.


جاء  ذلك بإشراف السيد توفيق عباس رئيس ديوان وزير الصناعة والمؤسسات الصغري والمتوسط، وبحضور والي الجهة السيد صدقي بوعون وأعضاء من مجلس نواب الشعب عن الولاية وممثلين عن الاتحاد الجهوي للشغل بالجهة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن النيابة الخصوصية والوكالة العقارية الصناعية.


وتم التطرق خلال هذا الاجتماع، إلى المشاريع المبرمجة قصد تهيئة المناطق الصناعية بالجهة وهما " الارتياح " و"الروماني " وتم التأكيد على إنجازهما في أقرب الآجال وذلك بهدف دفع التنمية الاقتصادية بولاية جندوبة وتوفير اكبر عدد ممكن من موطن شغل مباشر خاصة لحاملي الشهادات العليا.


ومن جهته، أكد السيد توفيق عباس على حرص الوزارة على دفع المشاريع الصناعية بالجهات ذات الأولوية وتحفيز المستثمرين ومساندتهم عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وحلحلة كل الإشكاليات المتعلقة بالجوانب الفنية واللوجستية والبنية التحتية وإيجاد الصيغة القانونية الملائمة لتحفيزهم على انجاز مشاريعهم في الفترة القادمة.
وزارة الصناعة تقيم جلسة عمل لمتابعة إنجاز المناطق الصناعية بولاية جندوبة (صور)
وزارة الصناعة تقيم جلسة عمل لمتابعة إنجاز المناطق الصناعية بولاية جندوبة (صور)
وزارة الصناعة تقيم جلسة عمل لمتابعة إنجاز المناطق الصناعية بولاية جندوبة (صور)
وزارة الصناعة تقيم جلسة عمل لمتابعة إنجاز المناطق الصناعية بولاية جندوبة (صور)
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