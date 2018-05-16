"السيسي": "ما فيش دولة بتدعم الخبز والوقود والتعليم والصحة مثل مصر"

أجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تساؤل لمواطن حول عدم وجود متحدث للحكومة يوضح تفاصيل القرارات التى يتم اتخاذها، قائلًا إن الحكومة تتحدث عن المشاكل، لكن المواطن يهتم حينما يظهر تأثير مباشر للقرارات عليه.





وأضاف الرئيس، خلال جلسة "اسأل الرئيس" ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، اليوم الأربعاء، أن موضوع زيادة أسعار تذاكر المترو والقطارات تم الحديث عنه منذ فترة طويلة من وزراء النقل السابقين، لكنه نزل في حجر وزير النقل الحالي، مشددَا على أن جميع الخدمات المقدمة في مصر حتى لو لم تكن تحظى بإعجاب المواطنين ليس السعر الحقيقي، والمصريين يحصلوا على الخدمة بأقل من سعرها 50%.





وتابع: الفقر والجهل والبطالة مشاكل مشتركة بين جميع الدول الإفريقية، معقبًا: "أنا زرت دول إفريقية كثيرة، قمسًا بجلال الله جميع الدول الإفريقية أكدوا لى أنهم لايقدموا دعم للمواطنين مثلما تقدم مصر، مفيش حد بيقدم دعم في التعليم والصحة والنقل والمواصلات والخبز والتموين والوقود مثل مصر، فرغيف الخبز سعره 60 قرش يُباع بـ 5 قروش، ولا أنا مش واخد بالي، كدا ولا إيه ياوزير التموين، أنا مش عايز أكسر خاطر الناس، علشان بتاخد الدعم من سنين مش مقدر قيمة الدعم".



