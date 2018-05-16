صفقة جديدة على رادار الأهلي





تسعى لجنة الكرة بالنادي الأهلي، لحسم صفقة عبدالله بكري مدافع فريق سموحة، لحل مشكلة الدفاع في الفريق والتي يعاني منها في الفترة الماضية.

ويعقد مسؤولو القلعة الحمراء جلسة مع رئيس نادي سموحة، للاتفاق على المقابل المادى للصفقة بعد طلب فرج عامر الحصول على 22 مليون جنيه لبيع اللاعب.

جدير بالذكر فأن إدارة القلعة الحمراء قد رفضت الدخول في مفاوضات مع رامي صبري مدافع إنبى، بعد تراجع مستواه مع الفريق البترولي الفترة الماضية.