العبيدي" تؤكد على ضرورة تكثيف البرامج والدراسات المتعلقة بوقاية الأطفال من مخاطر الأنترنت والعنف (صور)









أشرفت السيدة نزيهة العبيدي، وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، على إجتماع بإطارات وأعوان مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل حيث تابعت سير العمل والبرامج والصعوبات القائمة.









وأكدت الوزيرة خلال هذا الإجتماع على ضرورة تكثيف البرامج والدراسات النوعية المتعلقة بوقاية الأطفال من مخاطر الأنترنت والعنف والاستغلال الجنسي والاقتصادي وتوفير المؤشراتوالبحوث والمقترحات الإستراتيجية لتطوير قطاع الطفولة.













كما شددت على ضرورة تنسيق العمل بين مختلف الإدارات والإنفتاح على الهياكل الحكومية ذات العلاقة ومؤسسات البحث العلمي والجامعات وتعزيز التعاون مع المنظمات والدولية والإقليمية في هذا الخصوص.





كما استمعت الى مقترحات ومشاغل إطارات وأعوان المرصد داعية في هذا السياق لى تكريس آليات الحوكمة وحسن التصرف والإلتزام بالمواظبة وتنفيذ مختلف البرامج في الآجال المحدّدة قصد الحرص على تحسين أداء المؤسسة.