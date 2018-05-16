الحكومة تنفي حذف من يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية

نفي مركز معلومات مجلس الوزراء، ما أثير في العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء حول عدم أحقية من يتجاوز راتبه 1500 جنيه في الحصول على بطاقة تموينية وبالتالي سيتم حذفهم من قاعدة البيانات الخاصة بدعم السلع التموينية.





ورغم نفي المركز هذه الشائعة في تقرير سابق له بالعدد رقم (85) الصادر خلال الفترة من ( 1 حتى 7 أغسطس 2017), إلا أنه لوحظ إعادة تداول هذه الشائعة مرة أخرى خلال الفترة الحالية، مما دفع المركز للتواصل مجدداً مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي نفت صحة تلك الأنباء جملة وتفصيلاً، مؤكدةً أنه لن يتم حذف أي مواطن يتجاوز راتبه 1500 جنيه من البطاقات التموينية وأن أي مواطن مدرج اسمه على بطاقات التموين يستفيد من مظلة دعم السلع التموينية والخبز ويحصل على حقوقه كاملة دون انتقاص، مشددة في الوقت نفسه على أن وجود المواطنين في بطاقات التموين هو حق مكتسب لهم.





وتابعت الوزارة بأن عدد المواطنين المقيدين في البطاقات التموينية يبلغ عددهم حوالي 70 مليون مواطن مقيدين على 20 مليون بطاقة تموينية، ويصرفون مقرراتهم التموينية شهرياً بقيمة 3.5 مليار جنيه من خلال 1200 مجمع استهلاكي و30 ألف بدال تمويني و3000 فرع لمشروع جمعيتي.





وفي سياق آخر، أعلنت الوزارة الانتهاء من افتتاح جميع معارض "أهلا رمضان" بجميع محافظات الجمهورية بمشاركة كبرى الشركات المنتجة للصناعات الغذائية والسلاسل التجارية وذلك بهدف توفير السلع والاحتياجات بسعر تنافسي مناسب، وتستمر هذه المعارض في استقبال المستهلكين حتى نهاية شهر مايو الحالي تنفيذاً لتكليفات المهندس شريف ‏إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء.





وأضحت الوزارة أن المنتجات التي تعرض في جميع المعارض تشهد تخفيضات ‏كبيرة، ‏تتراوح ما بين 15 و20% لتلبية احتياجات الأسر المصرية، وفي النهاية أهابت الوزارة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتثير البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجي الاتصال على الخط الساخن لوزارة التموين والتجارة الداخلية (19280).



