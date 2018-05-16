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محافظ الإسماعيلية نفذنا 1411 مشروعاً للشباب

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:42 م
محافظ الإسماعيلية نفذنا 1411 مشروعاً للشباب
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هشام إسماعيل
 
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أن إجمالى عدد المشروعات الاستثمارية التى تم تنفيذها على ارض المحافظة وتوابعها خلال هذه الفترة ضمن خطة تنفيذ المشروع القومى لوزارة التنمية المحلية " مشروعك " قد بلغ عددها 1411مشروعا بإجمالى قروض ميسرة من البنوك الوطنية بلغت قيمتها 88 مليون و751 ألف جنيها دعما للشباب من أبناء الإسماعيلية وتوابعها وقد أتاحت تلك المشروعات عدد 3854 فرصة عمل لأبناء المحافظة وتوابعها.

جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الإسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.
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