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عماد كمال يحتفل بقدوم الشهر الكريم في "القاهرة 360".. الليلة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:41 م
عماد كمال يحتفل بقدوم الشهر الكريم في القاهرة 360.. الليلة
عماد كمال
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أحمد رمضان متولي
 

يحل المطرب عماد كمال، ضيفا على برنامج "القاهرة 360" فى سهرة استثنائية للحديث عن أعماله فى رمضان، والاحتفال مع جمهوره بليله رمضان.

 

ويكشف عماد  خلال الحلقة أن جميع أغاني مسلسل " الوصية" هذا العام برمضان غنائه  كلمات وألحان أكرم حسنى.

 

جدير بالذكر أن كمال أدى جميع أغاني مسلسل "ريح المدام" برمضان الماضى بطولة أحمد فهمي، ومي عمر، وأكرم حسني، وبرنامج "أسعد الله مساءكم"، والذي كان يقدم شخصية "أبو حفيظة".

 

يقول عماد انه ليس التعامل للمرة الأولى مع أكرم حسنى انه تعاون معه فى أول تجربه له خلال مسلسل "ريح المدام" الذى حقق نجاحاً جماهيرياً جباراً، خاصة وانه تناول المشاكل الزوجية في إطار كوميدي  .

 

جدير بالذكر أن برنامج "القاهرة 360" يقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم والإعلامي أحمد سالم، يوم الجمعة من كل أسبوع فى تمام الساعة العاشرة مساءً.

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