أهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 16/5/2018
الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:40 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأربعاء الموافق 16-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتهنئته بحلول شهر رمضانَ المبارك.
شيخ الأزهر يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس السيسي
مركز "أرقى" بالأطباء العرب يحتفل بتخريج دفعة جديدة من أطباء الجودة والاعتماد
حقيقة تحميل المرضى زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوي
سليمان وهدان: "السيسي" شرح للشعب بكل وضوح آليات اتخاذ القرارات
"الصحة" تمتنع عن علاج الحالات الإنسانية التي ترسلها "الفجـر"
شيخ الأزهر يجري اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس السيسي
مركز "أرقى" بالأطباء العرب يحتفل بتخريج دفعة جديدة من أطباء الجودة والاعتماد
حقيقة تحميل المرضى زيادة سعر جلسات الغسيل الكلوي
سليمان وهدان: "السيسي" شرح للشعب بكل وضوح آليات اتخاذ القرارات
"الصحة" تمتنع عن علاج الحالات الإنسانية التي ترسلها "الفجـر"
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