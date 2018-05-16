أهم أخبار مصر اليوم الأربعاء 16/5/2018

نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم الأربعاء الموافق 16-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث أجرى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًّا بالرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لتهنئته بحلول شهر رمضانَ المبارك.