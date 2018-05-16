الإسماعيلية تنهي كافة الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان



وأكد محافظ الإسماعيلية، مجددا على ضرورة وحتمية تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف مستوياتها بتكثيف أعمال ضبط الأسعار والسيطرة على الأسواق ومواجهة أرتفاع الأسعار والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار أو صلاحية السلع لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.



كما أشاد محافظ الإسماعيلية، بجهود جميع العاملين بأجهزة الرقابة التموينية والرقابة الصحية والطب الوقائى والبيطرى تقديرا لما بذل من جهود خلال تلك الفترة.



جاء ذلك خلال رئاسة محافظة الإسماعيلية لجلسة اجتماع المتابعة الإسبوعى الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والتى عقدها المحافظ بحضور محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والإحياء ومديرى العموم لمختلف مديريات الخدمات بالمحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى لجميع المشروعات الخدمية والتنموية التى يجرى تنفيذها على أرض المحافظة وتوابعها.



قال اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، أنه تم الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم واقامة المعرض السنوى " أهلا رمضان " والذى أقيم هذا العام بجميع مراكز ومدن المحافظة ويستمر طوال أيام الشهر الكريم ويشمل توفير كافة السلع الأساسية والياميش والسلع الرمضانية واللحوم والأسماك والدواجن المجمدة والطازجة وكافة أصناف السلع والتى تباع من خلال تلك المعارض والمنافذ بأسعر مخفضة للجمهور عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تتراوح من 25 الى 35 % على الأقل من أجل تخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.