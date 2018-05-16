تونس تهدي خادم الحرمين الشريفين ألفي نسخة من المصحف الشريف (صور)













أشرف السيّد أحمد عظوم وزير الشؤون الدينية بمقرّ الوزارة على حفل سلّم خلاله سفير المملكة العربية السعودية بتونس السيّد محمد بن محمود العلي ألفي نسخة من المصحف الشريف برواية الإمام قالون عن نافع وأخرى مترجمة لمعاني القرآن الكريم باللغة الأنجليزية من طباعة مجمّع خادم الحرمين الشريفين بالمدينة المنوّرة.





وأكّد سعادة السفير في كلمة ألقاها بالمناسبة على أن هذه النسخ من المصحف الشريف تعكس حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على خدمة الإسلام والمسلمين واهتمامها بطباعة المصحف وتوزيعه على مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن السفارة دأبت في كل عام على توزيع نسخ من المصاحف على المساجد والمراكز الإسلامية في تونس، كما هنّأ الشعب التونسي بقدوم شهر رمضان المعظّم.





من جهته توجّه السيّد أحمد عظوم بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين لحرصهما الدائم على تقديم كل ما فيه خدمة الإسلام والمسلمين بمختلف أنحاء العالم واهتمامهما برعاية وحفظ ونشر كتاب الله المجيد وبما تبذله المملكة من جهود في رعاية الحرمين الشريفين وقاصديهما من ضيوف الرحمان مُذكّرا بعمق الروابط الأخويّة بين البلدين الشقيقين وبما ساهمت به المملكة من مساعدة لصيانة جامع عقبة بن نافع بالقيروان والهبة التي رصدتها مؤخّرا لصيانة جامع الزيتونة المعمور مؤكّدا أنّ التعاون مع المملكة شمل عديد الميادين أهمّها على الإطلاق التعاون على مستوى تنظيم موسم الحج وأشاد بجهود معالي وزير الحج السعودي في تذليل الصعوبات والاستجابة للطلبات بصفة فوريّة.