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الرئيس السيسي: "ربنا عارف حالنا كويس وهينصفنا يوم القيامة"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:37 م
الرئيس السيسي: ربنا عارف حالنا كويس وهينصفنا يوم القيامة
عبد الفتاح السيسي
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أمنية فوزي
 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أنه لا يسعى للشعبية، قائلًا: "شعبية إيه وإحنا كلها يومين على وش الدنيا ونمشي، أنا همشي وهقابل ربنا، ومش هقابله بالشعبية، هقابله بأمانة مسئولية الـ100 مليون".

وأضاف "السيسي"، خلال مشاركته في جلسة "اسأل الرئيس"، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، مساء اليوم الأربعاء،: "ربنا مش محتاج يسألني هو عارف كويس حالنا، وهينصفنا يوم القيامة".

وأوضح أن ما يحدث الآن في مصر صعب على المصريين ولكن سيعود بالفائدة على أبنائهم، مؤكدًا أنه لم يكن هناك مسارًا غيره.
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