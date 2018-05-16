ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 16/5/2018

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:37 م
أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 16/5/2018
قطر - أرشيفية
طباعة
الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأربعاء الموافق 16-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو يرصد أسرار تمويل قطر لجبهة النصرة.

صحفي أمريكي يكشف تمويل قطر لجبهة النصرة

قطر تفتتح ملحقية عسكرية في سفارتها لدى موسكو

"جرينبلات" فى قطر لمناقشة الوضع فى غزة وخطة سلام ترامب

المزيد عن: ملحقية عسكرية قطر تفتتح قطر اليوم جيسون جرينبلات تمويل قطر لجبهة النصرة أهم أخبار اليوم الأربعاء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 7:00:07 PM