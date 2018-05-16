أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 16/5/2018





نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأربعاء الموافق 16-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو يرصد أسرار تمويل قطر لجبهة النصرة.