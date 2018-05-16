أهم أخبار قطر اليوم الأربعاء 16/5/2018
الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:37 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار القطرية اليوم الأربعاء الموافق 16-5- 2018، ونبدأ بآخر أخبار قطر اليوم، حيث تداول عدد من نشطاء موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" مقطع فيديو يرصد أسرار تمويل قطر لجبهة النصرة.
صحفي أمريكي يكشف تمويل قطر لجبهة النصرة
قطر تفتتح ملحقية عسكرية في سفارتها لدى موسكو
"جرينبلات" فى قطر لمناقشة الوضع فى غزة وخطة سلام ترامب
صحفي أمريكي يكشف تمويل قطر لجبهة النصرة
قطر تفتتح ملحقية عسكرية في سفارتها لدى موسكو
"جرينبلات" فى قطر لمناقشة الوضع فى غزة وخطة سلام ترامب
المزيد عن: ملحقية عسكرية قطر تفتتح قطر اليوم جيسون جرينبلات تمويل قطر لجبهة النصرة أهم أخبار اليوم الأربعاء