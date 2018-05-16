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مدير أمن القليوبية يفاجئ قسم العبور.. ويطالب الضباط الجدد ضبط النفس وحسن معاملة المواطنين (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:36 م
مدير أمن القليوبية يفاجئ قسم العبور.. ويطالب الضباط الجدد ضبط النفس وحسن معاملة المواطنين (صور)
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محمد نبيل
 
فاجئ اللواء ايهاب خيرت مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية،الاربعاء، قسم شرطة العبور، والتقى بمأمور القسم ورئيس المباحث وضباط القسم.

وشدد على حديثي التخرج بحسن معاملة المواطنين والإلتزام بضبط النفس وتلقي كافة البلاغات بالنوبتجيه وسرعة تحرير المحاضر بأنفسهم للمواطنين.

وأكد على إجراءات تفتيش الحجز والسجن وإجراءات تأمين المأموريات للمرحلين أو عرض النيابات.
مدير أمن القليوبية يفاجئ قسم العبور.. ويطالب الضباط الجدد ضبط النفس وحسن معاملة المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ قسم العبور.. ويطالب الضباط الجدد ضبط النفس وحسن معاملة المواطنين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ قسم العبور.. ويطالب الضباط الجدد ضبط النفس وحسن معاملة المواطنين (صور)
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