داعية إسلامي يوضح حكم صيام الحامل والمرضع

علق الدكتور يسري عزام، الداعية الإسلامي، على إفطار المريض والمرضع والحامل في رمضان بإنه جائز مادام الطبيب المعالج قرر ذلك، متابعًا: "إفطارهم رخصة من الله".





وأوضح يسري، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الحامل والمرضع إذا لم تستطع صوم رمضان فعليها القضاء والفدية عن كل يوم إن كانت ميسرة.



