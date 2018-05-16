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داعية إسلامي يوضح حكم صيام الحامل والمرضع

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:35 م
داعية إسلامي يوضح حكم صيام الحامل والمرضع
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جهاد جمال
 
علق الدكتور يسري عزام، الداعية الإسلامي، على إفطار المريض والمرضع والحامل في رمضان بإنه جائز مادام الطبيب المعالج قرر ذلك، متابعًا: "إفطارهم رخصة من الله". 

وأوضح يسري، خلال حواره المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن الحامل والمرضع إذا لم تستطع صوم رمضان فعليها القضاء والفدية عن كل يوم إن كانت ميسرة. 

وكشف الداعية الإسلامي، أن حال عدم قدرة المرأة المرضع أو الحامل على القضاء والفدية، فعليها القضاء فقط، فإن لم تستطع "فلا قضاء ولافدية عليها". 
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