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متحدث جيش الاحتلال: إسرائيل فشلت فى الحد من خسائر غزة.. وخسرت حرب العلاقات العامة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:28 م
متحدث جيش الاحتلال: إسرائيل فشلت فى الحد من خسائر غزة.. وخسرت حرب العلاقات العامة
مسيرات غزة
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خاطر عبادة
 

 اعترف متحدث كبير لجيش الاحتلال الإسرائيلى، بفشلهم فى تقليل عدد الضحايا الفلسطينيين خلال الاحتجاجات القاتلة الأخيرة على حدود غزة، مضيفاً أنّ حركة حماس فازت فى حرب العلاقات العامة بالضربة القاضية.

 

ووفقاً لصحيفة "هاآرتس" العبرية اليوم، أدلى جوناثان كونريكوس، المتحدث الدولى ورئيس قسم الإعلام الاجتماعى لدى قوات الاحتلال الإسرائيلية، بهذه التعليقات خلال جلسة إحاطة المجتمع اليهودى بالولايات المتحدة التي نظمتها اتحادات يهود أمريكا الشمالية.

وبينما دافع جوناثان عن رد قوات الاحتلال خلال المظاهرات الفلسطيينية على حدود غزة، واستشهد خلالها أكثر من 100 وأصيب الآلاف خلال الأسابيع الماضية، لكنه زعم أنّ إسرائيل لم تفسّر الوضع على الحدود بما يكفى لوسائل الإعلام الدولية.

وقال الضابط الإسرائيلى، إنّ الصورة الفائزة بأغلبية ساحقة هى التى رسمها الفلسطينيون ، وسبّبت لنا خسائر فادحة، وكان من الصعب سرد روايتهم، بينما زعم أنّ حماس أرادت ذلك وأن يموت الناس، وأنه لم يكن لديها مشكلة فى إرسال الدروع البشرية.

وأكدّت حماس، اليوم أنّ 50 عضواً للحركة الفلسطينية كانوا من بين ضحايا الاحتجاجات بنيران قوات الاحتلال على طول حدود غزة، الإثنين الماضى.  .

 

وأسفرت الاحتجاجات عن استشهاد 62 فلسطينياً على الأقل، وإصابة نحو 3000 أخرين خلال مسيرات رافضة لنقل السفارة الأمريكية لدى الاحتلال إلى القدس، وسط تنديدت دولية بالمذبحة الإسرائيلية، والصمت الأمريكى..

 

 

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