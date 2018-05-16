6 لاعبين سعداء بعد رحيل البدري عن الأهلي





أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، عن قبول استقالة حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، بعد خسارة الفريق من نادي كامبالا السيتي الأوغندي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة إفريقيا للأندية.

ويستعرض لكم "الفجر الرياضي" 6 لاعبين سعداء بعد رحيل البدري عن القلعة الحمراء.

1- باسم علي

يعد باسم علي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء من أكثر اللاعبين سعادة بعد رحيل البدري، بسبب عدم اعتماد المدرب خلال فترته، حيث كان يشارك أحمد فتحي بشكل أساسي، ومحمد هاني البديل له عند غياب فتحي.

2- أحمد الشيخ

انتهت إعارة أحمد الشيخ من نادي الاتفاق السعودي، وسيعود مرة أخرى للنادي الأهلي، ولم يكن يعتمد حسام البدي علي الشيخ بصفة أساسية، وطالب بخروجه لإعارة مرتين، حيث حصل علي هداف الدوري مع مصر للمقاصة، وكان أفضل لاعبي الدوري الممتاز.

3- أحمد حمودي

لم يشارك أحمد حمودي لاعب النادي الأهلي، في الكثير من اللقاءات تحت قيادة البدري خلال فترته، حيث كان يستبعد من قائمة المباريات دائمًا، او علي دكة البدلاء مثلما كان في مباراة كامبالا سيتي الأخيرة للمدرب المصري.

4- شريف إكرامي

فقد شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي، مركزه في المنتخب المصري بسبب عدم مشاركته بشكل أساسي مع القلعة الحمراء، واستبعده البدري في الكثير من المباريات، حتي بعد حسم لقب الدوري لم يشارك إلا في لقاء وحيد أمام نادي بتروحيت.

5- هشام محمد

جلب النادي الأهلي هشام محمد منذ موسمين من نادي مصر المقاصة، وكان مرشحا للانضمام للمنتخب المصري، ولكنه جاء ليكون رفيق دكة البدلاء تحت قيادة حسام البدري، ولم يأخد فرصته كاملة، حيث كان يشارك في بعض الدقائق القليلة او عدم المشاركة في المباريات والاستبعاد من القائمة.

6- أكرم توفيق

يعد أكرم توفيق لاعب خط وسط الأهلي الشاب، من أفضل اللاعبين في هذا المركز خلال السنوات الماضية مع نادي إنبي، ولكنه لم يشارك إلا في مباراتين او ثلاث مباريات في موسمين تحت قيادة البدري، حيث يتوقع الجميع ان يكون اكرم خليفة حسام عاشور في مركز خط الوسط الدفاعي في القلعة الحمراء.