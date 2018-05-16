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كاتي بيري ووالدتها بمظهر غريب في الشارع

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:22 م
كاتي بيري ووالدتها بمظهر غريب في الشارع
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الفجر الفني
 

ظهرت الفنانة العالمية كاتي بيري، بصحبة والدتها خلال توجههما لاستقلال سيارتها بصحبة والدتها بعد قضائهما وقتا مميزا في أحد صالونات التجميل الموجودة في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، وتسعى بيري ووالدتها دائما أن تهتم كل منهن بتدليل نفسها والعناية ببشرتها.

فاجأت كاتي بيري البالغة من العمر 33 عام الجميع بظهورها واضعة قناع للعناية بالبشرة خلال وهي تسير فى الشارع مرتديه كلابس رياضية باللون الأسود، كذلك الأمر مع والدة النجمة الشهيرة والتى ظهرت هى الاخرى تاركه "ماسك" البشرة على وجهها .

كاتي بيري ووالدتها بمظهر غريب في الشارع
كاتي بيري ووالدتها بمظهر غريب في الشارع
كاتي بيري ووالدتها بمظهر غريب في الشارع
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