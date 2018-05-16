مسلسلات رمضان 2018.. انطلاق عرض أولى حلقات "كلبش2" اليوم على الحياة

تعرض قناة الحياة الليلة، فى تمام الساعة الحادية عشر أولى حلقات الجزء الثانى من مسلسل "كلبش" للنجم أمير أكرارة، الذى يخوض به السباق الرمضانى هذا العام، وكان قد حقق الجزء الأول نجاحا كبيرا العام الماضى، ومن المتوقع أن يفوق الجزء الثانى هذا النجاح، حيث يضم الجزء الجديد العديد من المفاجآت.

"كلبش 2" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق حيث يقدم من خلاله أمير كرارة دور ظابط شرطة يتم اتهامه فى قضية ظلما، والعمل يشارك فى بطولته روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.

وكانت قد قررت شبكة تلفزيون الحياة، إدخال تقنية الـHD على قناتها الرئيسية (الحمراء)، حيث سيتم عرض كل مسلسلاتها وبرامجها بتلك التقنية الحديثة، وذلك لتقديمها بصورة أفضل للجمهور.

استخدام تقنية الـHD، جاء نتيجة التطوير، الذى تشهده الشبكة، منذ تولى ياسر سليم، رئاسة مجلس الإدارة قبل أسبوعين.

تردد القنوات فى شبكة تلفزيون الحياة: "قناة الحياة الرئيسية (الحمراء) بالتقنية الجديدة التردد 12206V، الحياة 2 التردد 12015 V، الحياة مسلسلات التردد V 12437، الحياة والناسV 12206.