ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الخطيب يكلف مرتجي بحضور ورشة عمل الاتحاد الدولي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:20 م
الخطيب يكلف مرتجي بحضور ورشة عمل الاتحاد الدولي
طباعة
أحمد جمال
 
كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، بحضور ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاصة بفض المنازعات المحلية، وذلك خلال الفترة من الـ31 من مايو الجاري وحتى الثاني من يونيه، والتي تقام بإحدى الدول الإفريقية.

وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بضرورة ترشيح ممثل له لإخطار الاتحاد الدولي باسمه، من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة للسفر.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 5:30:01 PM