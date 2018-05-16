الخطيب يكلف مرتجي بحضور ورشة عمل الاتحاد الدولي

كلف مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، بحضور ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم والخاصة بفض المنازعات المحلية، وذلك خلال الفترة من الـ31 من مايو الجاري وحتى الثاني من يونيه، والتي تقام بإحدى الدول الإفريقية.





وتلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يخطره فيه بضرورة ترشيح ممثل له لإخطار الاتحاد الدولي باسمه، من أجل اتخاذ الترتيبات اللازمة للسفر.



