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وكيل الأزهر يكرم طلاب جامعة الأزهر الفائزين في "برنامج العباقرة"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:20 م
وكيل الأزهر يكرم طلاب جامعة الأزهر الفائزين في برنامج العباقرة
جانب من اللقاء
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محمود الجلاد
 
كرم الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، اليوم الأربعاء، طلاب جامعة الأزهر، الفائزين بالمركز الثاني في "برنامج العباقرة-  دوري الجامعات المصرية"، وهو برنامج ثقافي معلوماتي، شاركت فيه مختلف الجامعات المصرية، الحكومية والخاصة.

وأشاد وكيل الأزهر بالطلاب الفائزين وبالمجهود المتميز الذي ظهروا به خلال البرنامج، موضحًا أهمية مشاركتهم باسم جامعة الأزهر وأنه يعول عليهم في الحصول دومًا على المراكز الأولى، فهم يمثلون واحدة من أقدم وأعرق جامعات العالم.

وطالب  شومان الطلاب الفائزين أن ينقلوا تجربتهم لزملائهم ليستفيدوا منها في تنمية قدراتهم التحصيلية والتثقيفية؛ مشيرًا إلى أن الأزهر يعتزم إقامة مسابقات كبرى لنشر روح التنافس بين الطلاب، وتشجيعهم على تطوير قدراتهم والتعمق في القراءة والبحث.

المزيد عن: مصر طلاب جامعة الأزهر برنامج العباقرة الدكتور عباس شومان الجامعات المصرية
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