"كوميديا ودراما وأكشن".. ننشر مواعيد عرض مسلسلات شبكة تلفزيون الحياة

ساعات قليلة وتبدأ المنافسة عبر شبكة تلفزيون "الحياة"، وذلك لحصد أكبر نسبة من المتابعة عند عرض أولى حلقات الموسم الدرامى لمسلسلات رمضان 2018 ، حيث ستعرض شاشة الحياة اليوم ثلاثة من أفضل المسلسلات الرمضانية التي ننتظرها في شهر رمضان الكريم، وذلك لمتابعة أبرز النجوم الذين يتواجدون على شاشة "الحياة" في رمضان 2018، حيث تتنوع تلك الأعمال ما بين الدراما الأكشن والإثارة و الكوميدي لتقديم وجبة فنية متكاملة تنال إعجاب المشاهدين.

وتستمر تيمة الإثارة، مع عرض مسلسل "كلبش" الجزء الثاني الساعة 11 مساء، على تردد v12206 ، بتقنية HD، بطولة أمير كرارة الذي استطاع أن يخلق لنفسه طريقًا مختلفًا حقق من خلاله نجاحا كبيرا، إذ تنطلق أحداث الجزء الثاني مع ترقية الرائد سليم الأنصاري، ليتولى مأمورية الإشراف على سجن العقرب، وتنقلب حياته رأسا على عقب بعد أن يقتل أهله ويصاب في محاولة اغتياله، فيبدأ رحلة البحث عن القاتل لكي ينتقم منه، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي

يعرض الجزء الثانى من مسلسل "كلبش" بشكل حصري فى مصر على قناة "الحياة"، ومن المتوقع أن ينافس هذا العمل بقوة فى الموسم الرمضاني خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه الجزء الأول في رمضان الماضي.

"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوي، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.

ومن ناحية أخرى، ينافس المسلسل الدرامى "أيوب" بقوة، والمقرر عرضه على قناة "الحياة" اليوم الساعة 12 منتصف الليل، وبطله النجم مصطفى شعبان الذي قرر تغير نوعية الأعمال التى يقدمها بالسنوات الماضية، ليظهر بشكل جديد وقصة مختلفة هذا العام ومن المتوقع أن يحصد المسلسل على نسبة مشاهدة عالية خلال المنافسة الشرسة بين الأعمال الدرامية الاخرى التى يتم عرضها هذا الموسم الرمضاني 2018.

تدور أحداث المسلسل حول شخصية "أيوب"، التى يجسدها مصطفى شعبان، الذى يعمل موظفا فى أحد البنوك، ثم يتعرض للظلم ويدخل السجن، ومن هنا يتخذ قرارا بالانتقام من أشخاص كانوا السبب فى دخوله السجن.

مسلسل "أيوب"بطولة مصطفى شعبان ويشاركه كلا من آيتن عامر، ومحمد دياب، وهنا الزاهد، ومحمد لطفى، وميرهان حسين، تأليف سيد بشير، وإخراج أحمد صالح، تدور أحداثه حول شخصية "أيوب" التى يجسدها مصطفى شعبان، ويعمل موظفًا فى أحد البنوك، ثم يتعرض للظلم ويدخل السجن، ومن هنا يتخذ قرارًا بالانتقام من أشخاص كانوا السبب فى دخوله السجن.

وسيكون المشاهد على موعد مع الابتسامة والكوميديا ١٠ الليلة مع عرض مسلسل "ربع رومى" للفنان الكوميدي مصطفى خاطر، من تأليف تامر إبراهيم، وإخرج معتز التونى، وإنتاج شركة سينرجى المملوكة للمنتج تامر مرسى.

و يجسد خاطر ضمن أحداث المسلسل شخصية "ممثل" فى إحدى فرق التمثيل الفاشلة، ويتعرض لأزمات كوميدية أثناء وجوده داخل هذه الفرقة، وانتهى خاطر من تصوير 3 أسابيع كاملة من المسلسل، إذ يكثف المخرج معتز التونى التصوير من أجل اللحاق بالعرض الرمضانى، كما يقوم بمونتاج ومكساج الحلقات تباعا عند الانتهاء من التصوير مباشرة.

مسلسل "ربع رومى" يقوم ببطولته مصطفى خاطر وبيومى فؤاد وهالة فاخر ومحمد سلام وعلاء مرسى وميرنا جميل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم النجمان أشرف عبد الباقى، وأحمد زاهر، من إنتاج تامر مرسى.