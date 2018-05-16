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انتهاء اجتماع لجنة الكرة بالأهلي.. والخطيب يعلن خليفة البدري خلال ساعات

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:14 م
انتهاء اجتماع لجنة الكرة بالأهلي.. والخطيب يعلن خليفة البدري خلال ساعات
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الفجر الرياضي
 

انتهى اجتماع لجنة الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب.


واستقرت لجنة الكرة على استقدام مدير فني أجنبي لقيادة الفريق خلفا لحسام البدري، ويعلن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي لأسم المدير الفني للفريق خلال ساعات.

 

وكانت لجنة الكرة قد قبلت استقالة حسام البدري المدير الفني للأهلي، بعد الهزيمة أمام كمبالا سيتي الأوغندي.

المزيد عن: كورة رياضة رئيس نادي استقالة حسام البدري
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