فاز مدرب مانشستر سيتي، بيب جوارديولا بجائزة اتحاد مدربي الدوري لأفضل مدرب في الموسم الثلاثاء، بعدما قاد فريقه لإحراز لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وتحقيق عدة أرقام قياسية.



كما فاز المدرب الإسباني، الذي تفوق فريقه بفارق 19 نقطة على مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، بكأس رابطة الأندية الإنجليزية في فبراير (شباط) عقب الفوز 3-0على آرسنال بإستاد ويمبلي.



وأصبح سيتي أول فريق في دوري الأضواء يحقق 100 نقطة وكسر الرقم القياسي في عدد الأهداف في موسم واحد بالدوري الممتاز (106) وعدد الانتصارات المتتالية وأكبر عدد من الانتصارات (32)، إضافة لأكبر فارق أهداف (+79).



وتفوق غوارديولا (47 عاماً) على يورغن كلوب مدرب ليفربول وشون دايك مدرب بيرنلي ونونو إسبيريتو سانتوس مدرب ولفرهامبتون واندرارز ونيل وارنوك مدرب كارديف سيتي وجون كولمان مدرب أكرينجتون ستانلي.

