عاجل.. حل مجموعة ألتراس أهلاوي

أعلنت مجموعة ألتراس أهلاوي حل المجموعة نهائيًا من خلال بيان نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء بشكل رسمي.





وجاء البيان كالتالي :





- تأسس جروب أولتراس أهلاوي لمساندة النادي الأهلي داخل وخارج مصر مع جمهور الأهلي





- لن نتخلف عن حضور أي مباراة للوقوف بجانب الفريق في جميع الألعاب





- الرابطة جزء صغير من جمهور النادي الأهلي ووجودنا أو عدمه لن يحرم الأهلي من جماهيره





- المباريات أمام أي مشجع الغرض منها المشاهدة والاستمتاع فقط لا غير





- الرابطة منذ تأسيسها داعمة ومساندة للدولة ولن تكون غير ذلك





ولذلك قررنا من أجل الحفاظ على مستقبل الجميع حتي لا يستغلنا احد استغلالً سيئ حل جروب أولتراس أهلاوي نهائياً





ونشرت الرابطة فيديو لحرق البانر الخاص بالمجموعة وبعدها بلحظات أغلقت الصفحة الرسمية نهائيا.



