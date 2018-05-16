ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"القومي للمسرح" يُكرم 6 من رموز الإبداع المسرحي 19 يوليو المقبل

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:07 م
القومي للمسرح يُكرم 6 من رموز الإبداع المسرحي 19 يوليو المقبل
إيناس عبد الدايم وزير الثقافة
طباعة
أحمد رمضان متولي
 

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشر، التي تحمل اسم الكاتب محمود دياب، 6 من رموز الإبداع فى  المسرح المصري.

 

وقال د. حسن عطية رئيس المهرجان، إن اللجنة العليا وافقت على تكريم الفنان الكبير جلال الشرقاوى المنتج والمخرج المسرحي والسينمائى وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأيضا الكاتب المسرحي  محمد أبو العلا السلامونى عاشق التراث الشعبي وممسرحه فى أعمال مستنيرة وممتعة، وأكثر كتاب المسرح كتابة لنصوص مواجهة للإرهاب والتطرف الفكرى، كما يكرم المهرجان د. حسين عبد القادر الفنان وأستاذ علم النفس بجامعتى عين شمس والمنصورة والممثل والمخرج المسرحي وأحد أبرز رواد الإخراج فى المسرح الجامعي ومؤسس فرقة الغد (للعروض التجريبية) فى بدايتها.

 

وايضا الفنانة والمنتجة والممثلة والمخرجة وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية د. سميرة محسن، و فنان السينوجرافيا البارع حسين العزبي، والناقد الراحل المتميز محمد الرفاعي بمجلة صباح الخير.

 

يذكر أن التكريمات تتم خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 19 يوليو المقبل بمسرح الأوبرا الكبير بحضور أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 5:30:01 PM