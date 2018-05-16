"القومي للمسرح" يُكرم 6 من رموز الإبداع المسرحي 19 يوليو المقبل

يكرم المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الحادية عشر، التي تحمل اسم الكاتب محمود دياب، 6 من رموز الإبداع فى المسرح المصري.

وقال د. حسن عطية رئيس المهرجان، إن اللجنة العليا وافقت على تكريم الفنان الكبير جلال الشرقاوى المنتج والمخرج المسرحي والسينمائى وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأيضا الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلامونى عاشق التراث الشعبي وممسرحه فى أعمال مستنيرة وممتعة، وأكثر كتاب المسرح كتابة لنصوص مواجهة للإرهاب والتطرف الفكرى، كما يكرم المهرجان د. حسين عبد القادر الفنان وأستاذ علم النفس بجامعتى عين شمس والمنصورة والممثل والمخرج المسرحي وأحد أبرز رواد الإخراج فى المسرح الجامعي ومؤسس فرقة الغد (للعروض التجريبية) فى بدايتها.

وايضا الفنانة والمنتجة والممثلة والمخرجة وأستاذ التمثيل والإخراج بالمعهد العالى للفنون المسرحية د. سميرة محسن، و فنان السينوجرافيا البارع حسين العزبي، والناقد الراحل المتميز محمد الرفاعي بمجلة صباح الخير.

يذكر أن التكريمات تتم خلال حفل افتتاح المهرجان يوم 19 يوليو المقبل بمسرح الأوبرا الكبير بحضور أ.د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.