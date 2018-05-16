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ارتفاع هائل بسعر الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:08 م
ارتفاع هائل بسعر الدولار فى بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء
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الفجر الاقتصادى
 
واصل سعر الدولار ارتفاعه في بداية التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، مقارنة بأسعاره في الصباح.

ورفع مصرف أبو ظبي الإسلامي سعر الدولار بقيمة 7 قروش ليصل إلى 17.88 جنيه للشراء و17.98 جنيه للبيع مقابل 17.81 جنيه للشراء و17.91 جنيه للبيع.

وصعد أيضا سعر العملة الأمريكية في بنك القاهرة بقيمة 7 قروش إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر الدولار في بنوك الأهلي ومصر إلى 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وزاد سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية والعربي الأفريقي بقيمة 6 قروش إلى 17.83 جنيه للشراء و17.93 جنيه للبيع.

كما ارتفع أيضا سعر الدولار في بنك قناة السويس إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

وارتفع سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري بقيمة 8 قروش إلى 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع مقابل 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وقفز سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع مقابل 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

بينما استقر سعر الدولار في بنك البركة عند 17.80 جنيه للشراء و17.90 جنيه للبيع.

وارتفع متوسط السعر فى السوق الموازى عند 17.95 جنيه.
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