ماذا قال عمرو وهبة عن علاقته بـ أمير كرارة؟





سرد الممثل الكوميدى، عمرو وهبة، قصة علاقته مع الفنان أمير كرارة، التى بدأت فى أوائل عام 2012 بالصدفة فى أحد الأماكن والتقط معه صورة تذكارية وصولاً لمشاركته معه فى بطولة مسلسل "كلبش2" المقرر عرضه فى السباق الرمضانى 2018.





ونشر وهبة، منشور عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يسرد فيه تفاصيل علاقته مع كرارة قائلاً "سنة ٢٠١٢ قابلته صدفه واتصورت معاه وقولتله انى بحب شخصيه ميمى الرايق اللى فى مسلسل طرف تالت وانى نفسى امثل ، سنه ٢٠١٤ قابلته صدفه على الطيارة واتصورت معاه وقولتله انى بدأت اكتب فى برامج وبسعى انى ابقى ممثل، سنة ٢٠١٦ قابلته لما جالنا ضيف فى ابو حفيظة واتصورت معاه وقولتله انى بدأت امثل، سنه ٢٠١٨ قابلته واتصورت ومثلت معاه"





"كلبش 2" بطولة أمير كرارة، روجينا، محمود البزاوى، هالة فاخر، أحمد صلاح حسنى، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد حلاوة، محمد محمود عبد العزيز، ضياء عبد الخالق، سليمان عيد، أشرف زكى، محمد على رزق، عمرو وهبة، ميران عبد الوارث، عمر الشناوى، مصطفى درويش، وأحمد جمال سعيد، وآخرين، تأليف باهر دوديدار، إخراج بيتر ميمى.



