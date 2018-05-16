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القيروان.. حجز كمية هامة من السجائر محلية الصنع محمّلة على متن سيارة‎

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:02 م
القيروان.. حجز كمية هامة من السجائر محلية الصنع محمّلة على متن سيارة‎
المضبوطات
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مروى الجلاصي
 
تمكّن مركز الشرطة البلديّة بالقيروان المدينة من ضبط سيّارة محمّلة بعدد 5210 علبة سجائر محلية الصّنع محمّلة على متن سيّارة كان صاحبها يعتزم ترويجها خارج المسالك القانونيّة.

 جاء ذلك في إطار التصدّي لظاهرة الغش والإحتكار ومراقبة جودة المنتوجات المروّجة. 

تعهّدت  مصالح الإدارة الجهويّة للتجارة بالقيروان بإتمام الإجراءات القانونيّة وإتخاذ الإجراءات القانونيّة في شأن صاحبها.
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