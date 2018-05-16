القيروان.. حجز كمية هامة من السجائر محلية الصنع محمّلة على متن سيارة‎

تمكّن مركز الشرطة البلديّة بالقيروان المدينة من ضبط سيّارة محمّلة بعدد 5210 علبة سجائر محلية الصّنع محمّلة على متن سيّارة كان صاحبها يعتزم ترويجها خارج المسالك القانونيّة.





جاء ذلك في إطار التصدّي لظاهرة الغش والإحتكار ومراقبة جودة المنتوجات المروّجة.



