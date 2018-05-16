"بى تك" تتبرع بمعمل بنك الدم لمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان

قامت شركة بى تك بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة أهل مصر للتنمية وذلك بالتبرع بقيمة تكاليف إنشاء معمل بنك الدم بمستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان، بالاضافة الى دعم القرى من خلال برنامج " القرية الامنه" بتقديم أجهزة كهربائية للمحتاجين من قاطني هذه القرى.





ولم يقتصر التعاون على التبرع المالي فقط ولكن ايضا نشر الوعي الخاص بأهداف مؤسسة أهل مصر من خلال كافة قنوات التواصل والأتصال مع عملاء الشركة والعاملين بها .





وكذلك عمل دورات تدريبيه وتأهيليه لمصابي الحروق بمستشفى أهل مصر لأعادة تأهيلهم وتمكينهم من العمل في سوق العمل بشكل سريع من خلال "اكاديمية بى تك" والتي تقوم بتقديم برامج التأهيل الفني والمهاري والمهني بشكل متميز سواء للعاملين في شركة بي تك أو كمساهمة في الدور المجتمعي للشركة.





وقال الدكتور، محمود خطاب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بى تك : "على هذا البروتوكول مؤكداً على أن هذا التعاون يأتى إيماناً منا بأهمية ما تقدمة مؤسسة أهل مصر من دور متميز تنفرد به منذ نشأتها و إستكمالا لدور الشركة في التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة في مجالات التعليم والعلاج والإطعام و توفيرسبل الحياة الكريمة".





ومن جانبها أعربت الدكتورة هبه السويدى ، رئيس مجلس امناء مؤسسة أهل مصر للتنمية عن مدى سعادتها بهذا البروتوكول قائلة: " أننا فى مؤسسة أهل مصر لايسعنا الا ان نشكر شركة بى تك وجميع العاملين بها على إيمانهم بقضية الحروق ودعمهم لنا ونتطلع الى مزيد من التعاون للمساهمة فى إستكمال بناء مستشفى أهل مصر لعلاج الحوادث والحروق بالمجان".