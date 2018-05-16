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تفاصيل رسالة الوداع الأخيرة من حسام البدري للاعبي الأهلي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 04:56 م
تفاصيل رسالة الوداع الأخيرة من حسام البدري للاعبي الأهلي
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الفجر الرياضي
 

 

 

حرص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، على عقد جلسة مع لاعبي الفريق، بعد أن تقدم باستقالته من منصبه مساء أمس.


وكشف مصدر داخل الفريق عن تفاصيل الجلسة التي أصر البدري على عقدها مع اللاعبين قبل العودة إلى القاهرة من أوغندا وقال لهم خلالها: "أنتم أفضل لاعبي مصر وإفريقيا، وما حدث بسبب ظروف صعبة يمر بها الفريق من أصابات وغيابات مؤثرة بشكل كبير".


وأكد البدري في حديثه مع اللاعبين ورسالته الأخيرة لهم، أنهم قادرون على تحمل المسئولية كما تحملوها من قبل في أوقات وظروف صعبة، مشددا على ثقته الكبيرة في قدرتهم على التأهل للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

 

وقال البدري:" حققنا بطولات وانجازات خلال العامين وأنتم من حققتم هذة البطولات وأكد لهم انهم مازالوا  قادرين علي تحقيق المزيد موجها الشكر علي ما فعلوا".

 

واؤكد لكم إنكم قادرين علي التاهل الأفريقي والفوز بالبطولة لأنكم الأفضل في مصر

.

وفي النهاية أعرب حسام البدري عن سعادته للتعامل مع اللاعبين على مدار الموسمين الماضيين، وطالبهم بالاجتهاد في الفترة المقبلة من أجل الأهلي، مشددا لهم على أن اسم الأهلي كبير للغاية ويستحق التضحية بكل غال ونفيس من أجله.

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