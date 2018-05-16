أحمد نصر الدين: مصر تطمح في وجود تجربة سياسية قوية وجديدة (فيديو)

أكد الدكتور أحمد نصر الدين، عضو البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، أهمية عقد جلسة الأحزاب السياسية خلال المؤتمر الخامس للشباب، حيث أن محور الحريات السياسية كان مثارا للجدل فى الفترة الأخيرة بين الكثير من الشباب المهتمين بالعمل السياسي.





وأوضح "نصر الدين"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "أون لايف"، اليوم الأربعاء، أن مصر تطمح بوجود تجربة سياسية قوية وجديدة، لافتا إلى أن ظهور الشباب وهم يتحدثون على المنصة يعد نقطة إيجابية تُحسب للإدارة المصرية، مشيرا إلى أنه كان هناك إجماعا بين الشباب والقيادة السياسية على أهمية تفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية.



