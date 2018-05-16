فلسطين تستدعى سفرائها لدى دول أوروبية شاركت فى حفل السفارة الأمريكية بالقدس

استدعت السلطة الفلسطينية، اليوم مبعوثيها لدى 4 دول أوروبية شاركت فى احتفال بمناسبة افتتاح السفارة الأمريكية فى القدس المحتلة، الأحد.





ووفقاً لصحيفة "هاآرتس"، أنه تم استدعاء المبعوثين الفلسطينيين إلى النمسا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا إلى اجتماع حول الدعم الذي أبدته بلدانهم على تحرك السفارة الذى تعارضه السلطة الفلسطينية بشدة.





وشاركت الدول الأربع فى الفعالية رغم سياسة الاتحاد الأوروبى ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.





وقالت الدكتورة أمل جادو، مسؤولة وزارة الخارجية الفلسطينية "نقدّر كثيراً علاقاتنا مع جميع الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي، وهذه العلاقات مبنية على الالتزام بالقانون الدولى وقرارات الأمم المتحدة وحقوق الإنسان، لذا نعتبر تلك المشاركة تتناقض مع هذه القيم".