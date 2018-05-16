لجنة قطاع الدراسات القانونية تعتمد حقوق كفرالشيخ
الأربعاء 16/مايو/2018 - 04:53 م
ريهام يوسف
استقبل الأستاذ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، يرافقه نواب رئيس الجامعة، وفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي جاء في زيارة لجامعة كفرالشيخ لاعتماد افتتاح كلية الحقوق بحرم الجامعة والدراسة بها العام الدراسي القادم.
بدأ وفد اللجنة الزيارة بمكتب رئيس الجامعة حيث قدم الدكتور ماجد القمري شرحاً مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما تم الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة، ثم توجه وفد اللجنة لمبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانات التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وصرح "القمري" بأن كلية الحقوق من الكليات الهامة والواجب تواجدها داخل حرم جامعة كفرالشيخ، والتي أتت فكرة إنشائها نظراً للأعداد الكبيرة من طلاب محافظة كفرالشيخ التي تسافر لجامعات أخرى سنوياً لدراسة الحقوق، من هنا وجب إنشائها ليستطيع كل من يرغب في دراسة القانون من أبناء المحافظة الالتحاق بها حسب التنسيق والشروط الواجب توافرها.