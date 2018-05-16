ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

لجنة قطاع الدراسات القانونية تعتمد حقوق كفرالشيخ

الأربعاء 16/مايو/2018 - 04:53 م
لجنة قطاع الدراسات القانونية تعتمد حقوق كفرالشيخ
الدكتور ماجد القمري - رئيس جامعة كفر الشيخ
طباعة
ريهام يوسف
 
استقبل الأستاذ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، يرافقه نواب رئيس الجامعة، وفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي جاء في زيارة لجامعة كفرالشيخ لاعتماد افتتاح كلية الحقوق بحرم الجامعة والدراسة بها العام الدراسي القادم. 

بدأ وفد اللجنة الزيارة بمكتب رئيس الجامعة حيث قدم الدكتور ماجد القمري شرحاً مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما تم الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة، ثم  توجه وفد اللجنة لمبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانات التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وصرح "القمري" بأن كلية الحقوق من الكليات الهامة والواجب تواجدها داخل حرم جامعة كفرالشيخ، والتي أتت فكرة إنشائها نظراً للأعداد الكبيرة من طلاب محافظة كفرالشيخ التي تسافر لجامعات أخرى سنوياً لدراسة الحقوق، من هنا وجب إنشائها ليستطيع كل من يرغب في دراسة القانون من أبناء المحافظة الالتحاق بها حسب التنسيق والشروط الواجب توافرها.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 5:30:01 PM