لجنة قطاع الدراسات القانونية تعتمد حقوق كفرالشيخ

استقبل الأستاذ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، يرافقه نواب رئيس الجامعة، وفد لجنة قطاع الدراسات القانونية بالمجلس الأعلى للجامعات، والذي جاء في زيارة لجامعة كفرالشيخ لاعتماد افتتاح كلية الحقوق بحرم الجامعة والدراسة بها العام الدراسي القادم.





بدأ وفد اللجنة الزيارة بمكتب رئيس الجامعة حيث قدم الدكتور ماجد القمري شرحاً مبسطاً عن إنشاءات ومباني الجامعة وما تم الانتهاء منه حالياً، وكذلك الإنشاءات المتوقع الانتهاء منها في الفترة المقبلة، ثم توجه وفد اللجنة لمبنى كلية الحقوق لتفقد القاعات الدراسية والإمكانات التي سوف تستقبل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.



