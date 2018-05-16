رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ "السيسي" وأبناء الجامعة بشهر رمضان

هنأ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة لشعب مصر والعاملين بالجامعة، بحلول شهر رمضان المعظم، وارسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وكل قيادات الدولة.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، فى برقيته"اتقدم بخالص التهنئة للرئيس وقيادات الدولة ومحافظة كفر الشيخ، كما اتقدم بالتهنئة إلى أسرة جامعة كفرالشيخ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى القدير أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون شهر رحمة ومودَّة وتسامحٍ، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الطاعات ويحفظ مصر وشعبها".