ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ "السيسي" وأبناء الجامعة بشهر رمضان

الأربعاء 16/مايو/2018 - 04:50 م
رئيس جامعة كفر الشيخ يهنئ السيسي وأبناء الجامعة بشهر رمضان
الدكتور ماجد القمري - رئيس جامعة كفر الشيخ
طباعة
الفجر
 
هنأ الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، التهنئة لشعب مصر والعاملين بالجامعة، بحلول شهر رمضان المعظم، وارسل برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى وكل قيادات الدولة.

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، فى برقيته"اتقدم بخالص التهنئة للرئيس وقيادات الدولة ومحافظة كفر الشيخ، كما اتقدم بالتهنئة إلى أسرة جامعة كفرالشيخ من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيًا المولى القدير أن يعيده على مصرنا الغالية وعلى أمتنا الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يكون شهر رحمة ومودَّة وتسامحٍ، سائلًا الله عز وجل أن يتقبل الطاعات ويحفظ مصر وشعبها".
المزيد عن: رمضان المعظم
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
2
x
13:00
0
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
1
x
14:00
0
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
0
x
15:00
0
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
0
x
15:00
0
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 5:30:01 PM