"صحة المدينة" تعلن مواعيد دوام المديرية ومراكز الرعاية في رمضان

حددت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة ساعات الدوام الرسمي خلال شهر رمضان المبارك للعام 1439هـ بمدة خمس ساعات من يوم الأحد حتى يوم الخميس.





وقالت "صحة المدينة": تبدأ ساعات الدوام من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 03:00 ظهراً وستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 23 / 09 / 1439هـ ويستأنف العمل بعد ذلك يوم الأربعاء الموافق 06 / 10 / 1439هـ. حسب صحيفة "سبق"





وأضافت: مراكز الرعاية الصحية الأولية داخل وخارج منطقة المدينة المنورة، التي ستعمل خلال فترة شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1439هـ، "ماعدا المراكز المناوبة" سيكون الدوام بها من يوم الأحد وحتى يوم الخميس على فترتين الفترة الأولى : من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 01:00 ظهراً والفترة الثانية : من الساعة 09:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.





وأردفت "صحة المدينة": مراكز الرعاية الصحية الأولية المناوبة بمنطقة المدينة المنورة هي "الأزهري، الفتح، السلام، باقدو، الحرة الغربية، قباء، الحزام، القصواء، الصويدره، اليتمه، البندر، الشرقية، الصخيرات، الصلصله، العشاش والنخيل".





وتابعت: سيكون الدوام بها من يوم الأحد وحتى يوم الخميس على فترتين الفترة الأولى : من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 01:00 ظهراً والفترة الثانية : من الساعة 06:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.





وقالت "صحة المدينة": سيكون الدوام في مركز العاليه للرعاية الصحية الأولية بالمدينة المنورة ومركز العزيزيه للرعاية الصحية الأولية بالمدينة المنورة، على فترتين الفترة الأولى : من الساعة 10:00 صباحاً وحتى الساعة 01:00 ظهراً والفترة الثانية : من الساعة 06:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل إضافة إلى أيام العطل الأسبوعية الجمعة والسبت يكون الدوام بهما لفترة واحدة من الساعة 06:00 مساءً وحتى الساعة 12:00 منتصف الليل.





من جهته، قال المساعد للصحة العامة بصحة المدينة المنورة الدكتور أيمن بن مصطفى ينبعاوي: جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة المدينة المنورة مجهزة ومدعومة بالكوادر الصحية لتقديم الخدمة المميزة لجميع المراجعين.







