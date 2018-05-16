اختناق 4 أطفال جراء احتراق منزل بحي الرزيقية بالعلا

تسبب حادث حريق منزل بحي الرزيقية بمحافظة العلا نتيجة تماس كهربائي باختناق أربعة أطفال جراء الدخان وتم نقلهم عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى وخرجوا بصحة جيدة وقد تم السيطرة على الحريق من قبل فرق الدفاع المدني بالمحافظة.





وأوضح المتحدث الاعلامي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني "وردنا بلاغ عند الساعة 1:45 من اليوم الاربعاء عن حادث حريق في منزل بحي الرزيقية بمحافظه العلا تم توجيه فرق الدفاع المدني للموقع". حسب صحيفة "سبق"





وأضاف "الجهني" أن الحادث هو عبارة عن حريق داخل مطبخ بمنزل شعبي نتيجة تماس كهربائي تم السيطرة على الحادث وإخلاء الموقع من السكان.





وأردف أنه نتج عن الحادث اختناق 4 أطفال بالدخان تم نقلهم للمستشفى عن طريق الهلال الأحمر وخرجوا بصحة جيدة، ولله الحمد.







