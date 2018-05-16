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أمير الشرقية يكرّم منسوبي المرور لجهودهم في ضبط الحركة وخفض الحوادث

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:34 م
أمير الشرقية يكرّم منسوبي المرور لجهودهم في ضبط الحركة وخفض الحوادث
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الفجر السعودي
 
كرّم أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز اليوم منسوبي مرور المنطقة الشرقية نظير ما قدموه من جهود ميدانية ساهمت في ضبط الحركة المرورية وخفض أعداد الحوادث، حيث نوه بالجهود الكبيرة التي يبذلها رجال المرور لتسهيل الحركة المرورية بشوارع المنطقة، والحد من الاختناقات وكذلك الحرص على التوعية الشاملة لأخطار الطريق.

وأكد الأمير سعود بن نايف خلال استقباله أمس اللواء راشد بن فهد الهاجري مدير عام مرور المنطقة الشرقية وعدد من منسوبي المرور بأن حكومة خادم الحرمين الشريفين ،حريصة كل الحرص على تدريب رجال الأمن في كافة القطاعات وتوفير كل الإمكانيات لقيامهم بمهامهم على أكمل وجه، ومنهم رجال المرور الذين يبذلون جهوداً كبيرة للقيام بعملهم على الشكل المطلوب.

وأضاف بأن المرحلة المقبلة تحتاج من جميع العاملين في المرور يقظة عالية وهمة ونشاط لاسيما وأننا سنشهد حركة مرورية عالية تتزامن من دخول شهر رمضان المبارك وموسم الإجازة الصيفية وكذلك بدء تطبيق قيادة المرأة للسيارة والتي تستلزم من الجميع العمل بأمانة وإخلاص وحسن في التعامل مع الجمهور بمختلف جنسياتهم.

من جهته أكد مدير مرور الشرقية اللواء الهاجري أن هذا التكريم سيكون حافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهود.

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