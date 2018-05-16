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السيسي: معدل البطالة انخفض في مصر إلى 10.6%

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:46 م
السيسي: معدل البطالة انخفض في مصر إلى 10.6%
السيسي
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هدى عبدالرازق
 
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم طرح أراضي صناعية تساوي ما تم توفيره في 10 سنوات، وذلك تشجيعًا للاستثمار.

وأشار خلال كلمته بجلسة "رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة" بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، إلى أن نسبة معدل البطالة وصل إلى 10،6% بعدما كانت 13.8%.
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