السيسي: معدل البطالة انخفض في مصر إلى 10.6%



وأشار خلال كلمته بجلسة "رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة" بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، إلى أن نسبة معدل البطالة وصل إلى 10،6% بعدما كانت 13.8%.



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه تم طرح أراضي صناعية تساوي ما تم توفيره في 10 سنوات، وذلك تشجيعًا للاستثمار.