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السيسي: "عيب ناكل في الرجالة بتاعتنا"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:45 م
السيسي: عيب ناكل في الرجالة بتاعتنا
السيسي
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ندى محمد
 
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثا للمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على خلفية ضيقه الشديد مما حدث في التجمع خلال الأمطار وغرقها، قائلا "متزعلش"، كما علق "عيب ناكل في الرجالة بتاعتنا طالما يعملون بجد واجتهاد.. أنا هالك الناس في الحكومة".

واستنكر الرئيس في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، حالة الهلع الشديدة لدي المواطنين فور حدوث أي مشكلات كبرى، رغم وقوع مشاكل مماثلة لها في دول متقدمة.
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