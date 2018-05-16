السيسي: "عيب ناكل في الرجالة بتاعتنا"

واستنكر الرئيس في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، حالة الهلع الشديدة لدي المواطنين فور حدوث أي مشكلات كبرى، رغم وقوع مشاكل مماثلة لها في دول متقدمة.



وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثا للمهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، على خلفية ضيقه الشديد مما حدث في التجمع خلال الأمطار وغرقها، قائلا "متزعلش"، كما علق "عيب ناكل في الرجالة بتاعتنا طالما يعملون بجد واجتهاد.. أنا هالك الناس في الحكومة".