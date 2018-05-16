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السيسي للمصريين: "عمري ما بعتلكم الوهم ولا هبيعه"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:42 م
السيسي للمصريين: عمري ما بعتلكم الوهم ولا هبيعه
السيسي
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ندى محمد
 
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه يوجد مشروع مفترض انتهائه 2019 انتاج مصر كله 109 الف طن من الالبان ولكنه سينتهي العام الحالي 2018 بانتاج 124 ألف طن، معلقا "انا عمري ما بعتلكم الوهم ولا عمري هبيعه.. انا بتكلم على مضاعفة انتاج مصر من الالبان مرة وربع". 

وأضاف في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الخامس للشباب، اليوم الاربعاء، أن الدولة قاربت على الانتهاء من البنية الاساسية المتطورة للدولة سواء الكهرباء والطاقة وشبكة الطرق والتشريعات والزراعة "مشروع المليون ونصف فدان"، مطالبا بمنح المساحات التي لا يقبل عليها المستثمرين إلى صغار الشباب.
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