انهيار سقف منزل دون خسائر فى الأرواح بطلخا

أخلى مركز ومدينة طلخا منزلا آيلا للسقوط بحارة الأنصارى المتفرع من شارع رشاد فى مدينة طلخا بمحافظة الدقهلية بعد إنهيار سقف الدور الأول.



وتلقى اللواء محمد حجى مدير أمن الدقهلية إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث بإنهيار سقف منزل لمدينة طلخا دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح.



وانتقلت قوة أمنية تحت إشراف العقيد جهاد الشربينى مأمور مركز شرطة طلخا وعثمان السيد عثمان رئيس المدينة وسيارات الإسعاف والحماية المدنية وبالفحص تبين أن المنزل ملك ورثة إبراهيم عبدالعزز ابراهيم وتبين إنهيار سقف الدور الأول علوى وتم إخلا العقار من السكان وعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط