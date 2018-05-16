المالية تدعم القليوبية بـ8 ملايين جنيه للأدوية ونصف للمستلزمات بالقليوبية

أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن وزارة المالية وافقت علي دعم المديرية بـ8 مليون جنيه للأدوية ونصف المليون للمستلزمات الطبية.



وأشار الطباخ أن هذا الدعم جاء بالمتابعة الدئوبة لإلهام مهران مدير عام الشؤون المالية بالمديرية، ومحمد شعيب رئيس الموازنة في التواصل مع وزارة المالية حتي تم الدعم المالي لمديرية الصحة.



وتابع وكيل الوزارة أن هذا الدعم جاء بهدف توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للعلاج المجاني بجميع مستشفيات المحافظةوالذي يتيح تقديم أفضل الخدمات الصحية والمتميزة بالإضافة إلى تخفيف العبء على المواطنين.

