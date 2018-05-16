السيسي عن وزير الكهرباء: "شكله لطيف بس معذبنا"
الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:38 م
هدى عبدالرازق
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزير الكهرباء "معذبنا"، معقبا: "شكله لطيف بس معذب وزير المالية ورئيس الوزراء"، منوها بأن الدولة تعمل وفق خطة إصلاحية لجميع القطاعات لمدة 4 سنوات.
وأضاف "السيسي"، خلال كلمته بجلسة "رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة" بالمؤتمر الدوري الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، أن وزير الكهرباء طلب 45 مليار جنيه لتطوير وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، معقبًا: "الفلوس جت بالسلف".