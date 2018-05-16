السيسي عن وزير الكهرباء: "شكله لطيف بس معذبنا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن وزير الكهرباء "معذبنا"، معقبا: "شكله لطيف بس معذب وزير المالية ورئيس الوزراء"، منوها بأن الدولة تعمل وفق خطة إصلاحية لجميع القطاعات لمدة 4 سنوات.



