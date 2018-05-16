السيسي مطالبا أهالي دمياط بالعمل في مدينة الأثاث: "الربح البسيط أفضل"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدولة سددت أكثر من 4 مليارات دولار لصالح شركات البترول الأجنبية، مشيرًا إلى ضرورة الاكتتاب في البورصة ولكن لزيادة رأس المال مما يحافظ على ملكية أصول الشركات للدولة.





وأضاف " السيسي"، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الخامس للشباب، اليوم الأربعاء، أن الدولة انهت المرحلة الأولى من مدينة الأثاث 1550 ورشة في دمياط، مطالبا أهالي المدينة بالسعي والعمل من أجل زيادة الانتاجية، معلقا "هسهلك في التسويق والتصدير وكثير من الإجراءات.. ولكن يجب العلم أن الربح البسيط أفضل".



