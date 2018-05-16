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"فيفا" يخطر منتخب مصر بزيادة عدد التغييرات في المونديال

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:32 م
فيفا يخطر منتخب مصر بزيادة عدد التغييرات في المونديال
منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
تلقى الجهاز الإداري لمنتخب مصر إخطاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، بزيادة عدد التغييرات في كأس العالم بروسيا 2018.


وكشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب عن أن الاتحاد الدولي أرسل خطاباً بزيادة التبديلات إلى أربعة بدلاً من ثلاثة مع تطبيق تقنية الفيديو في المونديال.


ويقع منتخب مصر في المجموعة الأولى بكأس العالم مع روسيا والسعودية وأوروجواي.

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