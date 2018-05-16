سارة بنت خالد ترعى حفل الكافلات الرمضاني في جمعية إنسان

ترعى الأميرة سارة بنت خالد بن مساعد بن عبدالعزيز، حرم الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ، حفل الكافلات الرمضاني بجمعية إنسان لعام 2018، وذلك مساء يوم السبت الموافق 4 رمضان 1439 هـ ، 19 مايو 2018 ، في فندق قصر الرياض، وبحضور الكافلات والداعمات وسيدات المجتمع، وحريم أعضاء مجلس الإدارة.





أوضح مدير عام الجمعية صالح بن عبد الله اليوسف أن الجمعية تنظم حفل الكافلات الرمضاني في كل عام، بهدف التعريف بأهدافها وبرامجها والخدمات التي تقدمها للمستفيدين، إضافة إلى تعزيز التواصل بين الجمعية وسيدات المجتمع وتقديم الشكر والتقدير للكافلات والداعمات خلال العام الماضي. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف اليوسف أن فقرات الحفل ستكون متنوعة وسيتخللها كلمة لسمو راعية الحفل، وأخرى للجمعية، وتقرير مصور عن الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية . وتكريم سمو الأميرة سارة وكبار الداعمات لبرامج الجمعية. كما ستقيم الجمعية معرضا مصاحبا للحفل لعرض مواهب فتيات إنسان.







